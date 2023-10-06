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В результате наводнений в Иране погиб 1 человек, более 450 получили травмы

В результате наводнений в Иране погиб 1 человек, более 450 получили травмы

В результате наводнений в шести провинциях Ирана не менее 457 человек получили травмы, погиб 1 человек. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство ISNA,  опубликовавщего сообщение Общества Красного Полумесяца Ирана.

В целом от стихии пострадало не менее 15 городов, их жителям оказывают помощь 59 оперативных групп, в том числе 204 спасателя. Пострадавшие от наводнения обеспечиваются предметами первой необходимости и продуктами питания, экстренные службы эвакуируют некоторых из них в безопасные районы и предоставляют временные убежища.

Больше всего от стихии пострадали провинции на северо-западе Исламской Республики, такие как Ардебиль, Западный Азербайджан и Восточный Азербайджан.


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