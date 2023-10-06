Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь 2023

Около 50 000 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха получили единовременную помощь в размере 100 000 драмов

Около 50 000 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха получили единовременную помощь в размере 100 000 драмов

Около 50 000 человек, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, уже получили обещанную правительством Армении единовременную сумму в 100 000 драмов. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Обещанные 100 00 драмов были переданы примерно 50 000 наших сестер и братьев, вынужденно переселенных из Нагорного Карабаха, у которых на момент переселения уже были банковские карты.

Другим нашим братьям и сестрам деньги будут переведены, как только их карточные счета будут идентифицированы. Суммы детей будут переведены, когда их мамы прикрепят их данные к своим карточным счетам в уже объявленном порядке.

Инвалидам первой и второй группы, а также возрастной группе старше 75 лет деньги будут перечислены через «Айпост» », - написал Пашинян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]