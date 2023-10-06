Около 50 000 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха получили единовременную помощь в размере 100 000 драмов

Около 50 000 человек, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, уже получили обещанную правительством Армении единовременную сумму в 100 000 драмов. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Обещанные 100 00 драмов были переданы примерно 50 000 наших сестер и братьев, вынужденно переселенных из Нагорного Карабаха, у которых на момент переселения уже были банковские карты.

Другим нашим братьям и сестрам деньги будут переведены, как только их карточные счета будут идентифицированы. Суммы детей будут переведены, когда их мамы прикрепят их данные к своим карточным счетам в уже объявленном порядке.

Инвалидам первой и второй группы, а также возрастной группе старше 75 лет деньги будут перечислены через «Айпост» », - написал Пашинян.