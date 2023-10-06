Известен день выступления Пашиняна в Европарламенте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 октября в Страсбурге выступит на пленарной сессии Европарламента. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила глава Европарламента Роберта Метсола.

«Я пригласила премьер-министра Армении выступить на пленарной сессии. Он сделает это 18 октября в Страсбурге», -заявила она на пресс-конференции, состоявшейся в рамках неформального саммита ЕС в Гранаде.

Метсола напомнила, что 5 октября Европарламент принял резолюцию с очень жесткой формулировкой относительно ситуации в Нагорном Карабахе.

«Сейчас мы сосредоточимся на гуманитарном кризисе, то есть на том, как помочь Армении принять беженцев, десятки тысяч людей, которые в считанные часы изменили всю свою жизнь, потому что вынуждены были бежать. Но я приветствую и все усилия по деэскалации», - сказала она.

Глава ЕП выразила надежду, что дальнейшие встречи с президентом Европейского совета, президентом Франции и канцлером Германии, которые отвечают за отношения с властями Армении и Азербайджана, приведут к более конкретным результатам.