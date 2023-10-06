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Для оценки потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению прибыла делегация USAID

Для оценки потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению прибыла делегация USAID

Руководитель Аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян принял делегацию USAID, в составе которой заместитель руководителя USAID по Европе и Азии Алекс Соколовский, директор миссии USAID в Армении Джон Аллело и координатор USAID по реагированию на чрезвычайные ситуации Майк Ламбрайт.

Члены делегации прибыли в Армению с целью оценить потребности наших соотечественников, вынужденно переселенных из Нагорного Карабаха.

«В этом контексте были обсуждены вопросы, связанные со стратегической коммуникацией, реализуемой правительством Республики Армения, планом реформ, а также необходимостью быстрого реагирования. С обеих сторон был сделан акцент на институционализации системы коммуникации», - передает «Арменпресс» сообщение Аппарата премьер-министра РА.

Члены делегации USAID выразили готовность оказывать постоянную поддержку правительству Армении в сфере развития потенциала, обмена опытом и быстрого реагирования на сложившуюся ситуацию.


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