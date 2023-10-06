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Министерство обороны Армении не располагает информацией о визите делегации из РФ

Министерство обороны Армении не располагает информацией о визите делегации из РФ

В Министерстве обороны Армении прокомментировали сообщение ТАСС о том, что делегация Минобороны РФ посетит Ереван для обсуждения условий вывода российских миротворческих войск из Нагорного Карабаха.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян сообщил «Арменпресс», что в МО Армении ничего не известно о визите делегации МО России.

«Министерство обороны Армении не располагает никакой информацией относительно визита делегации Минобороны России, о котором недавно писала пресса, и такая встреча в Минобороны Армении не запланирована», - сказал Торосян.

Российское агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что 6 октября делегация Минобороны России посетит Ереван для обсуждения условий вывода российских миротворческих войск из Нагорного Карабаха.


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