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Делегация Минобороны России прибудет в Ереван для обсуждения сроков вывода миротворцев из Нагорного Карабаха: ТАСС

Делегация Минобороны России прибудет в Ереван для обсуждения сроков вывода миротворцев из Нагорного Карабаха: ТАСС

Делегация Минобороны России 6 октября прибудет в Ереван для обсуждения условий вывода российских миротворческих сил из Нагорного Карабаха. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение дипломатического источника ТАСС

«Делегация Минобороны России сегодня посетит Ереван. На встрече с армянской стороной будут обсуждаться конкретные сроки ухода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха», - сообщил источник агентства.

Российский миротворческий контингент был развернут в Нагорном Карабахе на основе Трехстороннего заявления о прекращении огня, подписанного лидерами Армении, России и Азербайджана 9 ноября 2020 года. Срок пребывания российских миротворческих войск был определен пятью годами со дня подписания заявления с автоматическим продлением еще на пять лет, если ни одна из сторон соглашения не заявит о намерении прекратить применение настоящего положения за 6 месяцев до окончания срока.


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