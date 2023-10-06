Безнаказанность воодушевила Алиева на этнические чистки: председатель Европейского офиса «Ай Дата»

Все резолюции останутся бесполезными, если исполнительная власть ЕС не предпримет соответствующих шагов. Как передает «Арменпресс», это заявил руководитель Европейского офиса АРФ «Ай Дата» Гаспар Карапетян, комментируя резолюцию, принятую Европарламентом 5 октября.

«Европарламент уже второй раз принимает резолюцию, призывающую исполнительные органы ЕС ввести санкции против Азербайджана. Эта резолюция более конкретна и детальна в своих требованиях. Это также показывает огромный разрыв между требованиями парламента ЕС и реальной политикой ЕС в отношении Армении и Арцаха. На самом деле, значение имеет официальная политика ЕС.

Резолюция обращена и к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен по поводу ее позорной политики в отношении Азербайджана.

Мы искренне благодарны Европейскому парламенту за приверженность системе ценностей ЕС и отстаивание справедливости. Однако эти резолюции останутся бесполезными, если исполнительная власть ЕС не предпримет соответствующих действий. До сих пор и ЕС, и Служба внешних связей ЕС поддерживали азербайджанскую «политику интеграции» арцахских армян, хотя было ясно, что эта так называемая интеграция означает либо подчинение диктаторскому режиму, либо эмиграцию, гарантий безопасности не было.

Такой подход и безнаказанность подтолкнули Алиева к проведению этнических чисток. Хотя очевидно, что основную ответственность несут российские миротворцы, как гаранты положений Трехстороннего заявления, но ЕС до сих пор не сделал ничего реального, чтобы заставить Азербайджан понять, что он не может продолжать свою политику геноцида. Это печальная реальность.

Поэтому армянская сторона оценила ситуацию с крайней трезвостью, которая до сих пор была неполной, и действовала соответственно, потому что опасности для нашей государственности в этой геополитической неразберихе огромны», - прокомментировал он.

Европейский офис АРФ «Ай Дата» напоминает, что Европарламент осудил проводимую Азербайджаном этническую чистку в Арцахе и призвал применить санкции против правительства Азербайджана. В резолюции также подчеркнуто требование международных гарантий для реализации права армян на возвращение в Арцах. Более того, Европарламент призвал остановить действие Меморандума о взаимопонимании между Евросоюзом и Азербайджаном о стратегическом партнерстве в сфере энергетики.

Резолюция Европарламента, принятая 491 голосом при 9 против и 36 воздержавшихся, была представлена ​​в сентябре 2023 года в результате возобновления нападений Азербайджана на Арцах и насильственного изгнания народа Арцаха с Родины.

Пленарная сессия Европарламента также осудила военные действия Азербайджана и преступления против человечности, призвала международное сообщество принять меры по привлечению Азербайджана к ответственности. Резолюция призвала и к размещению в регионе международных миротворческих сил, а также защите имущества насильственно перемещенного армянского народа. Азербайджан обязан освободить и объявить амнистию всем жителям Арцаха, арестованным с 19 сентября 2023 года, включая бывших чиновников Арцаха, и в целом всем арестованным ранее.

В резолюции подчеркивается важность предоставления международных гарантий для обеспечения права на возвращение жителей Арцаха. Члены Европарламента призывают международное сообщество поддержать армянский народ в его усилиях по восстановлению своей жизни и общин.