 Интервью президента Армении телеканалу France 2

Президент республики Ваагн Хачатурян в интервью, данном телеканалу France , представил ситуацию в Армении и в регионе и проблемы вынужденных переселенцев в результате развязанных Азербайджаном военных действий в Нагорном Карабахе.

Как передает «Арменпресс», президент подчеркнул, что в результате продолжавшейся более 9 месяцев блокады со стороны Азербайджана и последующего широкомасштабного нападения 19-20 сентября более 100 000 армян вынуждены были всего за несколько дней переехать в Армению.

Президент также коснулся инициатив различных международных структур, направленных на урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха, и отметил, что хотя усилия Франции и других стран в направлении мирного разрешения проблемы и поиска решений были заметны, но их оказалось недостаточно, чтобы разблокировать Лачинский гуманитарный коридор, сдержать Азербайджан и исключить применение силы.

«Нужно понять, что речь не только о Нагорном Карабахе, но и о том, как мы будем относиться к подобным проблемам в любой точке мира, какие рычаги есть для пресечения подобных развитий, должны ли мы ждать катастрофических событий, и лишь потом констатировать наличие жертв, эмигрантов, обездоленных и вынужденных переселенцев», - сказал президент.

Коснувшись возможности военного сотрудничества между Арменией и Францией, Ваагн Хачатурян отметил, что 11-12 сентября 2022 года военная агрессия Азербайджана против суверенной территории Армении дала понять, что существующие системы безопасности недостаточны для полной защиты территории и территориальной целостности Армении. И поэтому Армения предпринимает шаги по повышению обороноспособности страны путем развития отношений со своими партнерами, в том числе и с Францией, и создания новых связей. Президент подчеркнул, что сотрудничество с Францией и с другими странами в военной сфере не направлено против какой-либо третьей страны и имеет лишь оборонительную цель. Касаясь отношений с Азербайджаном, президент заметил:

«Наша основная цель заключается в решении проблемы мирной жизни с Азербайджаном. Мы поддерживаем установление долгосрочного и стабильного мира в регионе, наша политика направлена ​​на это и мы ожидаем поддержки от наших международных партнеров в этом вопросе, мы хотим жить в мире, решать проблемы с соседями мирными путями и развивать добрососедские отношения».