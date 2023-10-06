Конгрессмены США, правозащитные и религиозные организации осудили этнические чистки Алиева в Нагорном Карабахе

Ряд конгрессменов, а также некоторые правозащитные и религиозные организаций США на демонстрации, проведенной на Капитолийском холме, осудили этническую чистку со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе, и потребовали от администрации президента США Джо Байдена привлечь Баку к ответственности.

Как передает «Арменпресс», демонстрацию организовали и координировали Комиссия «Ай Дата» и организации «В защиту христиан» и «Во имя погибших».

На демонстрации выступил член Палаты представителей США Брэд Шерман, призвав правительство предпринять четкие шаги для привлечения президента Азербайджана Ильхама Алиева к ответственности за этническую чистку армян Нагорного Карабаха.

«Следующей целью Азербайджана будет захват Армении», - сказал Шерман.

Конгрессмен Фрэнк Паллоне также выразил уверенность, что следующей целью Баку будет Армения.

«Я абсолютно не сомневаюсь, что цель – стереть с карты не только Арцах, но и Армению. Это их цель. Любой, кто думает иначе, по моему мнению, обманывает себя», - сказал Паллоне.

Конгрессмен Крис Смит заметил, что Алиев должен предстать перед уголовным судом за преступления против человечества, а США должны ввести серьезные санкции в отношении Алиева и его окружения.

Конгрессмен Джош Готтхаймер подчеркнул, что необходимо признать, что армяне Нагорного Карабаха подвергались убийству и были перемещены руками Азербайджана, и США не должны быть соучастниками всего этого.

Выступили и конгрессмены Джим Коста, Лу Кориа, Хейли Стивенс, бывший конгрессмен Фрэнк Вольф, директор Комиссии «Ай Дата» по связям с правительством Тереза ​​Еримян, а также представители различных организаций. Все они осудили почти 10-месячную блокаду Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана и последующее широкомасштабное нападение, призвав прекратить военную поддержку Азербайджана и ввести санкции против Алиева.