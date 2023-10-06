Конгрессмены обратились к Блинкену с требованием оказать Армении содействие в сфере безопасности

Группа конгрессменов США направила письмо госсекретарю Энтони Блинкену и директору USAID Саманте Пауэр, призвав их оказать поддержку безопасности Армении, остановить военную помощь Азербайджану и продолжить оказание гуманитарной помощи вынужденно перемещенным лицам из Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», конгрессмены призвали продолжать содействовать установлению мира на Южном Кавказе и предпринять конкретные шаги для сохранения территориальной целостности Армении.

«В этот критический момент Соединенные Штаты должны предпринять смелые шаги, чтобы помочь демократической Армении защитить себя от авторитарных режимов, таких как Азербайджан и Россия», - отметили конгрессмены.

Они призвали продолжить дипломатическую вовлеченность США в эти вопросы.

Напомнив об отказе Алиева участвовать во встрече в Гранаде 5 октября, они подчеркнули, что это еще один сигнал о том, что он не прекратит кампанию этнических чисток.

Конгрессмены США подчеркнули, что Соединенным Штатам следует предпринять самые решительные и конкретные действия для сдерживания азербайджанской агрессии, включая введение санкций в отношении Алиева и других азербайджанских официальных лиц, приостановку всей военной помощи США Азербайджану и предоставление мощной поддержки в сфере безопасности Армении, привлечь в Армению международные наблюдательные и миротворческие силы для предотвращения нового вторжения.

«Мы не сможем достичь мира, не создав минимальных условий для защиты Армении», - подчеркнули конгрессмены.

Они уверены, что любое окончательное мирное урегулирование должно включать защиту территориальной целостности Армении, разграничение суверенной территории на основе специальных советских военных карт 1975-1976 годов.

Конгрессмены также подчеркнули, что США должны продолжать оказывать дополнительную гуманитарную помощь Армении, чтобы помочь насильственно перемещенным лицам из Нагорного Карабаха, призвать к безоговорочному освобождению захваченных чиновников и других плененных из Нагорного Карабаха.

Письмо подписали более десятка конгрессменов, в том числе Фрэнк Паллоне, Джим Коста, Брэд Шерман, Анна Эшу и другие.