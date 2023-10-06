Министр ИД Франции заявила о возможности поставок Армении военной техники
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна коснулась вопроса поставок Армении военной техники, отметив, что по этому вопросу с Арменией будет начат диалог.
Как передает «Арменпресс», Катрин Колонна заявила об этом в интервью телеканалу France 2. «С Арменией будет начат диалог, чтобы понять, что ей нужно».
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, состоявшейся в Ереване 3 октября, сообщила, что Франция готова подписать с Арменией договор, позволяющий поставлять Армении военную технику для обеспечения своей защиты.
Haut-Karabakh "Un dialogue s'engagera avec l'Arménie pour voir quels sont ses besoins", explique Catherine Colonna, quelques jours après le feu vert de Paris pour la livraison de matériel militaire à Erevan. pic.twitter.com/DKoEyK8MAy— Info France 2 (@infofrance2) October 5, 2023
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