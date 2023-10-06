Министр ИД Франции заявила о возможности поставок Армении военной техники

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна коснулась вопроса поставок Армении военной техники, отметив, что по этому вопросу с Арменией будет начат диалог.

Как передает «Арменпресс», Катрин Колонна заявила об этом в интервью телеканалу France 2. «С Арменией будет начат диалог, чтобы понять, что ей нужно».

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, состоявшейся в Ереване 3 октября, сообщила, что Франция готова подписать с Арменией договор, позволяющий поставлять Армении военную технику для обеспечения своей защиты.