“Ереванский бестселлер”: впереди книга Генри Форда “Моя жизнь и работа”: документальная книга, август, 2023

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за август

На первом месте книга Генри Форда: “Моя жизнь и работа”

Книга “Моя жизнь и работа” - это история жизни Генри Форда и зарождения автомобильной промышленности. Она рекомендована тем, кто интересуется историей бизнеса, предпринимательством и развитием технологий массового производства.

На втором месте “Секрет” Ронды Берн. “Когда я создавала “Секрет”, я хотела и до сих пор хочу, чтобы книга приносила радость миллиардам людей по всему миру... Нет ничего, что мы не смогли бы сделать с этими знаниями. Неважно, кто вы и где находитесь, “Секрет” может дать вам все, что вы пожелаете». Это слова Ронды Берн из предисловия к ее книге “Секрет”. Когда вы прочтете книгу и откроете для себя Секрет, вы обнаружите, как вы можете иметь все, быть, кем хотите и делать все, что пожелаете. Вы поймете, кто Вы есть на самом деле, осознаете свое истинное величие. “Секрет” стал для многих источником вдохновения, помог восстановить внутреннюю гармонию, добиться многих успехов... В поисках следов Секрета в глубинах истории автор выяснила, что такие величайшие люди, как: Платон, Шекспир, Ньютон, Гюго, Бетховен, Линкольн, Эдисон, Эйнштейн - все они знали о нем ...

“Клуб “5 часов утра” ” Робина Шармы на третьем месте. Это - мотивационная работа. Здесь Шарма советует просыпаться ранним утром. Следование примеру героев Шармы помогает читателю стать успешным, счастливым, и почему бы и нет – любимым. Путешествия героев по разным странам, полные интересных приключений, делают книгу еще более интересной и привлекательной.

На четвертом месте книга Роберта Кийосаки “Богатый папа, бедный папа”. Это книга номер один во всем мире по управлению личными финансами. В ней рассказывается история Роберта Кийосаки и двух отцов, его собственного отца и богатого отца его лучшего друга. История о том, как эти два разных человека формируют свои идеи и представления об инвестициях и деньгах. Книга развеивает миф о том, что для того, чтобы быть богатым, нужен большие доходы, и объясняет разницу между работой за деньги и тем, чтобы деньги работали на вас.

На пятом месте - мировой бестселлер Джона Стрелеки “Кафе на краю света”. Герой книги убегает от хаоса собственной жизни и попадает в кафе на краю света, где в разговорах с официантами заново открывает смысл своей жизни. Книга поможет читателю определить смысл своего существования, изменить собственную жизнь, даст стимул стать новым человеком.

“Эмоциональный интеллект” Дэниела Гоулмана на шестом месте. В чем залог успеха, почему и умные люди иногда терпят неудачу, какую роль играют эмоции в межличностных отношениях, в работе, здоровье, образовании и воспитании? В этой блестящей работе американского психолога Дэниела Гоулмана обобщены достижения психологии и неврологии в эмоциональной сфере, которые проливают свет на подобные вопросы. Книга впервые вышла в свет в 1995 году, и до сих пор она продолжает считаться одной из лучших работ в области эмоционального интеллекта. Она переведена на более чем 40 языков и ее миллионные тиражи проданы по всему миру.

Книга Юваля Ной Харари “Sapiens. Краткая история человечества” на седьмом месте. Сто тысяч лет назад на Земле жили не менее шести человеческих видов, сегодня - всего один “Homo sapiens”. Что произошло с другими и что ожидает нас? Большая часть книг об истории человечества проявляет либо исторический, либо биологический подход, но Юваль Ной Харари этой весьма оригинальной книгой ломает все стереотипы. Его история начинается 70 000 лет назад, когда только появилось мировоззрение. Харари рассказывает, как развивающийся человек повлиял на мировую экосистему и как создавал империи. Автор соединяет историю и науку, пересматривая распространенные точки зрения, связывая прошлое с современными проблемами, рассматривая отдельные события в контексте больших идей. Харари заставляет заглянуть в будущее, потому что в последние десятилетия люди стали обходить законы естественного отбора, которые управляли жизнью на протяжении четырех миллиардов лет. К чему все это приведет, и какими мы хотим быть?

На восьмом месте книга Джеймса Клира “Атомные привычки”. Книга раскрывает маленькие изменения, в которых скрыта великая сила. Бывало ли с вами, чтобы вы хотели приобрести новую привычку и потерпели бы неудачу? Прочитав это руководство, вы поймете, что проблема не в вас, а в системе. Основываясь на научных данных, собственном опыте и рассказах других успешных людей, Джеймс Клир показывает, что в основе каждой привычки лежит система, при тщательном анализе которой, вы сможете избавиться от вредных привычек и сделать неизбежными хорошие.

На девятом месте книга Джо Наварро “Я читаю ваши мысли”. Из этой книги вы узнаете, какие первобытные инстинкты управляют нашим языком тела, почему нельзя доверять человеческому выражению лица, что является самой «правдивой» частью тела, как читать мысли других людей по их рукам, ногам, телу и губам, и как применить эти знания, чтобы произвести впечатление уверенного и искреннего человека. В книге не только представлены убедительные примеры из реальной практики агента ФБР, но и приведены ссылки на работы наиболее известных исследователей в области невербальной коммуникации. В ней вы найдете и рисунки, которые сделают чтение еще более понятным и интересным.

“Икигай. Японский секрет долгой и счастливой жизни” Гектора Гарсии и Франсеска Мираллеса на десятом месте. Это уникальное журналистское расследование, целью которого является выяснение секрета долголетия жителей японского острова Окинава и что на самом деле означает “икигай”. Прочитав эту книгу, вы многое узнаете о секретах долголетия и о японцах, у которых в жизни есть маленькие, но важные цели. Она поможет вам найти свой собственный “икигай” и зарядиться новой энергией, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян

Книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”, не включены в список

В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин”.