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Премьер-министр Армении вместе с дочерью присутствовал на официальном ужине в честь участников саммита ЕПС

Премьер-министр Армении вместе с дочерью присутствовал на официальном ужине в честь участников саммита ЕПС

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с дочерью Мариам Пашинян присутствовал на официальном ужине во дворце Карлоса V в Гранаде, данном в честь участников саммита Европейского политического сообщества. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Управление информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.

Король Испании Филипп VI, королева Летиция и премьер-министр Испании Пердро Санчес приветствовали высокопоставленных гостей III саммита Европейского политического сообщества.  

Завершился рабочий визит премьер-министра Пашиняна в Испанию.


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