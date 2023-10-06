Премьер-министр Армении вместе с дочерью присутствовал на официальном ужине в честь участников саммита ЕПС

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с дочерью Мариам Пашинян присутствовал на официальном ужине во дворце Карлоса V в Гранаде, данном в честь участников саммита Европейского политического сообщества. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Управление информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.

Король Испании Филипп VI, королева Летиция и премьер-министр Испании Пердро Санчес приветствовали высокопоставленных гостей III саммита Европейского политического сообщества.

Завершился рабочий визит премьер-министра Пашиняна в Испанию.