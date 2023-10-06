Фонд EIF проведет для вынужденных переселенцев из НК бесплатные курсы с привлечением частных предпринимателей

Фонд «Инкубатор предпринимательства» приглашает частных лиц, структуры, частные компании, работающие в сфере высоких технологий, сельского хозяйства или гостиничного бизнеса в Армении, в рамках программы «Развитие рабочей силы в Армении» организовать бесплатные курсы по обучению вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и обеспечить их работой.

«В курсах могут принять участие молодые люди, вынужденно перемещенные из Нагорного Карабаха, в возрасте от 15 до 29 лет. Курсы охватят все регионы РА, пройдут в онлайн- и офлайн-форматах. Занятия начнутся с середины октября. Будут как краткосрочные, так и долгосрочные курсы. Мы считаем, что для принятия четких решений на будущее им нужны солидные знания и работа», - отметила в беседе с «Арменпресс» заместитель руководителя программы развития кадров Фонда «Инкубатор предпринимательства» Лусине Гукасян.

Она уверена, что вынужденным переселенцам на данном этапе очень важно иметь стабильную и хорошую работу, чтобы легко адаптироваться и обосноваться для долгосрочного проживания в Армении.

«Мы призываем частные компании представить нам, каких специалистов они ищут, с какими навыками и с какой квалификацией. Исходя из этого, мы разработаем соответствующую образовательную программу и бесплатно обучим вынужденных переселенцев, после чего у компаний появятся нужные им специалисты, которых они готовы будут нанять на работу», - уточнила она.

Лусине Гукасян сообщила, что многие частные компании дают объявления, которые, возможно, не соответствуют этим людям. Рабочих мест много, но подходят ли люди для этой работы? По ее словам, они станут мостом, связующим наших соотечественников из Нагорного Карабаха, с нанимателем.

«Есть компании из ИТ-сектора, которые подали объявления и указали, какие работники им понадобятся в ближайшие месяцы. Мы надеемся, что в ближайшем будущем объявления дадут и гостиничные и сельскохозяйственные компании, учитывая, что многие вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха сейчас находятся в областях, и сельскохозяйственный сектор для них может быть предпочтительнее», - сказала Гукасян.

Поскольку программа «Развитие рабочей силы в Армении» реализуется уже 2 года, у них уже есть большая и опытная группа преподавателей и тренеров. Именно они будут проводить эти курсы. Они будут проведены в рамках программы «Развитие рабочей силы в Армении» Международного агентства США.

С 19 сентября Азербайджан начал широкомасштабное нападение на Нагорный Карабах, нанося удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Были убиты и ранены и гражданские лица. 20 сентября власти Республики Арцах приняли предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня. Вынужденно перемещенные лица из Нагорного Карабаха переехали в Армению. По состоянию на 16:00 5 октября в Армению прибыло 100 632 вынужденных переселенца.

Карине Тертерян