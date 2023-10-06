Европейские индексы - 05-10-23

МОСКВА, 6 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.20% и составил 15070.22 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.02% и составил 6998.25 пункта, британский FTSE вырос на 0.53% и составил 7451.54 пункта, а российский RTSI снизился на 0.88% и составил 982.60 пункта.