Цены на цветные металлы - 05-10-23

ЛОНДОН, 6 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.67% и составила 2233.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.21% и составила 7890.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.96% и составила 2113.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.85% и составила 18525.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.31% и составила 24350.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.66% и составила 2482.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.