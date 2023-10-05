Совместное заявление Никола Пашиняна и Урсулы фон дер Ляйен

Премьер-министр Никол Пашинян и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приняли совместное заявление по итогам встречи. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в заявлении говорится:

“Мы встретились сегодня в городе Гранада, на полях организованного Испанией саммита Европейского политического сообщества.

Мы подтвердили наше осуждение военной операции Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха и подтвердили необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность как Армении, так и Азербайджана на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и понимания того, что территория Армении охватывает 29 800 км2, территория Азербайджана - 86 6002 км. Мы также подчеркнули, что открытие региональных линий связи должно основываться на полном уважении суверенитета и юрисдикции стран, а также на принципах равенства и взаимности.

Армению и ЕС связывают общие политические ценности и их приверженность международному порядку, основанному на правилах.

В эти трудные времена ЕС и Армения стоят плечом к плечу.

Мы привержены дальнейшему укреплению отношений ЕС-Армения.

Как мы обсуждали ранее на этой неделе, нашей первоочередной задачей является удовлетворение гуманитарных потребностей бежавших в Армению более 100 000 карабахских армян. Мы обсудили, как обеспечить максимальную эффективность предоставляемой ЕС гуманитарной помощи и другой немедленной поддержки, объем которой достигнет 10,45 млн евро.

Председатель фон дер Ляйен также объявила, что Европейская комиссия мобилизует финансирование для выделения 15 млн евро из своей годовой программы для Армении, которые будут использоваться в качестве поддержки бюджета. Это позволит правительству Армении удовлетворить неотложные социально-экономические потребности и поддержать закупку продуктов питания и топлива.

Европейский союз и Армения полны решимости в долгосрочной перспективе укреплять свои экономические связи, работая над полным раскрытием потенциала нашего Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве. В частности, План экономических инвестиций ЕС (EIP) для Армении предусматривает до 2,6 млрд евро, которые будут использованы для инвестиций в важную инфраструктуру и другие проекты. Европейская комиссия и Армения удвоят усилия для реализации важных проектов. Европейская комиссия также поддержит участие Армении в региональных проектах, таких как Черноморский электрический кабель. Наконец, Европейская комиссия усилит техническую помощь Армении, особенно в области воздушной и ядерной безопасности.

Председатель фон дер Ляйен проинформировала о подготовке совместного мероприятия ЕС-США в поддержку Армении.

Мы продолжим обсуждение путей дальнейшего укрепления наших отношений в ближайшие дни”.