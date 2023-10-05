Время в Ереване: 11:07:36,   21 Октябрь 2023

Премьер-министр Пашинян провел встречи с премьер-министрами Греции, Словении, Люксембурга, Ирландии и Норвегии

Премьер-министр Пашинян провел встречи с премьер-министрами Греции, Словении, Люксембурга, Ирландии и Норвегии

Премьер-министр Никол Пашинян в Гранаде провел встречу с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы сотрудничества между Арменией и Грецией, а также происходящие в регионе Южного Кавказа процессы. В частности, премьер-министр Пашинян коснулся ситуации, сложившейся в результате насильственного переселения более 100 тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха вследствие проводимой Азербайджаном политики этнической чистки.

Премьер-министр Греции выразил готовность оказать гуманитарную помощь армянам Нагорного Карабаха и подчеркнул необходимость принятия международным сообществом шагов для укрепления мира и стабильности на Южном Кавказе.

Никол Пашинян обсудил проблемы насильственных переселенцев из Нагорного Карабаха и предпринимаемые по их решению шаги также с премьер-министром Республики Словения Робертом Голобом, премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем, премьер-министром Республики Ирландия Лео Варадкаром и премьер-министром Королевства Норвегия Йонасом Гар Стёре. Состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]