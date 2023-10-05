Премьер-министр Пашинян провел встречи с премьер-министрами Греции, Словении, Люксембурга, Ирландии и Норвегии

Премьер-министр Никол Пашинян в Гранаде провел встречу с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы сотрудничества между Арменией и Грецией, а также происходящие в регионе Южного Кавказа процессы. В частности, премьер-министр Пашинян коснулся ситуации, сложившейся в результате насильственного переселения более 100 тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха вследствие проводимой Азербайджаном политики этнической чистки.

Премьер-министр Греции выразил готовность оказать гуманитарную помощь армянам Нагорного Карабаха и подчеркнул необходимость принятия международным сообществом шагов для укрепления мира и стабильности на Южном Кавказе.

Никол Пашинян обсудил проблемы насильственных переселенцев из Нагорного Карабаха и предпринимаемые по их решению шаги также с премьер-министром Республики Словения Робертом Голобом, премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем, премьер-министром Республики Ирландия Лео Варадкаром и премьер-министром Королевства Норвегия Йонасом Гар Стёре. Состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.