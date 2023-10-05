Вице-премьер Тигран Хачатрян принял делегацию во главе с руководителем Управления ООН по координации гуманитарных вопрос

Вице-премьер Республики Армения Тигран Хачатрян принял делегацию во главе с представителем и руководителем Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) в Женеве Рамешом Раджасингхамом (Ramesh Rajasingham).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, на встрече также присутствовали министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян и министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.

Вице-премьер Хачатрян выразил обеспокоенность визитом делегации во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане в Нагорный Карабах и опубликованным пресс-релизом, подчеркнув, что его формат и содержание не соответствуют ожиданиям армянской стороны относительно межведомственной миссии ООН по установлению фактов. Было подчеркнуто, что такой запоздалый визит мог лишь констатировать последствия проводимой Азербайджаном политики этнической чистки народа Нагорного Карабаха.

Вице-премьер подробно представил работы, реализуемые в рамках краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных программ по удовлетворению первоочередных потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Были представлены медицинские, социальные, психологические и другие потребности наиболее уязвимых групп населения - детей, женщин, пожилых людей, больных, выражена надежда, что агентства ООН проявят активное участие в процессе реагирования на них.