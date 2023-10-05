Армения не перестает быть нашим союзником: Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Армения не перестает быть союзником России, Москва готова оказать помощь для решения гуманитарных проблем. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Путин заявил об этом на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы, конечно, готовы оказывать (помощь - ред.). Армения не перестает быть нашим союзником, если там есть гуманитарные вопросы, а они там есть, мы, конечно, их готовы и будем обсуждать, и готовы оказывать поддержку и помощь этим людям - это само собой разумеется", - сказал Путин.