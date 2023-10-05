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В Гранаде проходит встреча Пашинян-Мишель-Макрон-Шольц

В Гранаде проходит встреча Пашинян-Мишель-Макрон-Шольц

В Гранаде проходит четырехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Как сообщает Арменпресс, пресс-служба премьер-министра Армении опубликовала соответствующее видео.


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