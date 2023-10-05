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Помощник президента Азербайджана заявил, что Баку готов к трехсторонней встрече в Брюсселе

Помощник президента Азербайджана заявил, что Баку готов к трехсторонней встрече в Брюсселе

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан готов в ближайшее время провести трехсторонние встречи в Брюсселе с участием Армении, Азербайджана и Евросоюза.

Как сообщает Арменпресс, об этом Гаджиев написал в соцсети X.

"Азербайджан поддерживает трехсторонний процесс Брюсселя и региональную мирную повестку дня в формате Евросоюза, Азербайджана и Армении при поддержке председателя Европейского совета Шарля Мишеля. В этом контексте Азербайджан выдвигает множество миротворческих инициатив, в том числе подписание мирного договора", - отметил Гаджиев.

По его словам, Азербайджан также поддерживает процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также прямой двусторонний диалог и переговоры по подписанию мирного договора.


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