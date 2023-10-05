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Наблюдатели миссии ЕС в Армении беседуют с местным населением и представляют отчет в ЕС

Наблюдатели миссии ЕС в Армении беседуют с местным населением и представляют отчет в ЕС

Наблюдатели Гражданской миссии ЕС в Армении беседуют с местным населением, чтобы сообщить ЕС, как конфликт влияет на их повседневную жизнь.

Как сообщает Арменпресс, об этом Гражданская миссия ЕС в Армении написала на своей странице в соцсети Х.

“В рамках патрулирования безопасности наблюдатели миссии ЕС регулярно общаются с местными жителями, такими как пастух из деревни Навур, чтобы сообщить ЕС, как конфликт влияет на их повседневную жизнь”, — говорится в сообщении.

В гражданской миссии ЕС в Армении добавили, что они способствуют обеспечению безопасности населения, проживающего вблизи армяно-азербайджанской границы.


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