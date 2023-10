Наблюдатели миссии ЕС в Армении беседуют с местным населением и представляют отчет в ЕС

Наблюдатели Гражданской миссии ЕС в Армении беседуют с местным населением, чтобы сообщить ЕС, как конфликт влияет на их повседневную жизнь.

Как сообщает Арменпресс, об этом Гражданская миссия ЕС в Армении написала на своей странице в соцсети Х.

“В рамках патрулирования безопасности наблюдатели миссии ЕС регулярно общаются с местными жителями, такими как пастух из деревни Навур, чтобы сообщить ЕС, как конфликт влияет на их повседневную жизнь”, — говорится в сообщении.

В гражданской миссии ЕС в Армении добавили, что они способствуют обеспечению безопасности населения, проживающего вблизи армяно-азербайджанской границы.

As part of human security patrols, #EUMA monitors regularly talk to local population, such as a shepherd from Navur village, to report to how the conflict affects their day-to-day life.



EUMA contributes to human security of local population at the - border areas. pic.twitter.com/mVZytLad6Q