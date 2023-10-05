Наблюдатели миссии ЕС в Армении беседуют с местным населением и представляют отчет в ЕС
Наблюдатели Гражданской миссии ЕС в Армении беседуют с местным населением, чтобы сообщить ЕС, как конфликт влияет на их повседневную жизнь.
Как сообщает Арменпресс, об этом Гражданская миссия ЕС в Армении написала на своей странице в соцсети Х.
“В рамках патрулирования безопасности наблюдатели миссии ЕС регулярно общаются с местными жителями, такими как пастух из деревни Навур, чтобы сообщить ЕС, как конфликт влияет на их повседневную жизнь”, — говорится в сообщении.
В гражданской миссии ЕС в Армении добавили, что они способствуют обеспечению безопасности населения, проживающего вблизи армяно-азербайджанской границы.
As part of human security patrols, #EUMA monitors regularly talk to local population, such as a shepherd from Navur village, to report to how the conflict affects their day-to-day life.— European Union Mission in Armenia (@EUmARMENIA) October 5, 2023
EUMA contributes to human security of local population at the - border areas. pic.twitter.com/mVZytLad6Q
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