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В Гранаде состоялась встреча Никола Пашиняна и Урсулы фон дер Ляйен

В Гранаде состоялась встреча Никола Пашиняна и Урсулы фон дер Ляйен

В Гранаде премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, были обсуждены вопросы, связанные со сложившейся в результате насильственного переселение армян из Нагорного Карабаха ситуацией, региональной обстановкой и повесткой сотрудничества Армения-ЕС.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС готов оказать необходимую поддержку Армении, чтобы помочь решить гуманитарные проблемы армян Нагорного Карабаха. Было отмечено, что комиссар ЕС по гражданской защите и гуманитарной помощи прибудет в Армению для оценки дальнейших потребностей.

Стороны также коснулись процесса реализуемых в Армении демократических реформ и дальнейшего сотрудничества в этом направлении.


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