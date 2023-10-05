Визит делегации постоянного координатора ООН в Баку нельзя считать межведомственной миссией по установлению фактов: МИД

Министерство иностранных дел Армении прокомментировало визит делегации во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане в Нагорный Карабах.

Арменпресс приводит комментарий МИД Армении:

Вопрос: 2 октября Нагорный Карабах посетила группа представителей ООН, заявление которой вызывает множество вопросов. Как прокомментируете этот факт?

Ответ: Армения с глубокой озабоченностью и разочарованием восприняла информацию о визите делегации во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане в Нагорный Карабах и опубликованный по его “итогам” пресс-релиз.

Министр иностранных дел Республики Армения говорил об этой проблеме 2 октября на состоявшейся в МИД встрече с главами аккредитованных в Республике Армения дипломатических миссий и представителями международных структур.

Прежде всего, нужно констатировать, что состоявшийся 2 октября визит делегации постоянного координатора ООН в Азербайджан не может считаться межведомственной ознакомительной миссией и не имеет ничего общего с ожиданиями армянской стороны и международного сообщества. Более того, визит делегации состоялся только тогда, когда в результате этнической чистки в Нагорном Карабахе был полностью лишен коренного армянского населения. В качестве объективной оценки делегация ООН могла лишь констатировать факт депопуляции Нагорного Карабаха, став свидетелем того, как народ Нагорного Карабаха оставил после себя родные населенные пункты, могилы своих родственников и многовековое культурное и религиозное наследие.

Напомним, что с момента блокирования Лачинского коридора армянская сторона в течение нескольких месяцев взаимодействовала с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и другими подразделениями Секретариата ООН, призывая к отправке межведомственной миссии ООН по установлению фактов в Нагорный Карабах для оценки гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека, сложившейся в результате блокады Нагорного Карабаха, а также в целях реагирования на гуманитарные потребности населения Нагорного Карабаха. Этот вопрос неоднократно поднимался во время встреч с генеральным секретарем ООН.

Многие международные правозащитные организации, независимые юристы, исследователи геноцида выразили обеспокоенность экзистенциальными угрозами, с которыми сталкивается народ Нагорного Карабаха, указав на риски уголовных преступлений. Единственная гуманитарная организация, присутствующая в Нагорном Карабахе, Международный комитет Красного Креста, в своем сообщении выразила обеспокоенность тем, что не может оказать гуманитарную помощь гражданскому населению через Лачинский коридор. Все эти отчеты и оценки, которые также показали явное игнорирование обязательства ООН «не оставить никого за полями», показали серьезность ситуации, которая, по сути, была проигнорирована ООН.

Опубликованный после визита пресс-релиз носит крайне предвзятый характер и не отражает ситуацию на земле: он не содержит никаких упоминаний о многочисленных жертвах и ранениях, вызванных крупномасштабным нападением Азербайджана, атаками на гражданскую инфраструктуру, о блокаде Лачинского коридора на протяжении более 9 месяцев и возникшем в результате гуманитарном кризисе, о похищении граждан азербайджанскими спецслужбами из незаконного КПП возле моста Хакари и других фактах, известных международным партнерам.

Визит делегации постоянного координатора ООН в Азербайджан был использован Азербайджаном для продвижения своих пропагандистских идей и легитимации широкомасштабного нападения на Нагорный Карабах и его последствий.

В соответствии с основополагающими принципами международного права и Уставом ООН Армения ожидает от ООН четкой реакции на этнические чистки в Нагорном Карабахе, грубые нарушения фундаментальных прав человека народа Нагорного Карабаха и международного гуманитарного права.