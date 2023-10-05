Пашинян обсудил с главами ряда стран ситуацию с политикой этнической чистки Баку в отношении армян НК

Премьер-министр Никол Пашинян в испанском городе Гранада принял участие в 3-м саммите Европейского политического сообщества.

Лидеров более четырех десятков стран приветствовал премьер-министр Королевства Испания Педро Санчес, после чего началась работа саммита.

Премьер-министр Пашинян принял также участие в круглом столе на тему “Многосторонность, инклюзивная безопасность и геополитика”.

На полях саммита Никол Пашинян провел короткие беседы с руководителями ряда стран и структур. В частности, о представляющих взаимный интерес вопросах, в том числе о ситуации, сложившейся в результате проводимой Азербайджаном политики этнических чисток против армян Нагорного Карабаха, премьер-министр побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, председателем Европейского парламента Робертом Метсолой, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре, премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир, президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Черногории Яковом Милатовичем, президентом Украины Володимиром Зеленским, премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским.