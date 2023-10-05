Азиатские индексы - 05-10-23

ТОКИО, 5 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.80% и составил 31075.36 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.02% и составил 2263.76 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3110.48 пункта, а HANG SENG вырос на 0.10% и составил 17213.87 пункта.