Пашинян и Зеленский обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Гранаде провел короткую беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Президент Украины также сделал пост о встрече в своем микроблоге в соцсети X.

“На нашей первой встрече с Николом Пашиняном мы обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях со странами. Также мы обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты”, - написал президент Украины.

