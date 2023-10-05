Пашинян, Макрон, Шольц и Мишель проведут встречу в Гранаде

Лидеры Армении, Франции, Германии и Евросовета Никол Пашинян, Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Шарль Мишель проведут в Гранаде встречу, несмотря на отсутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил выскопоставленный представитель ЕС на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

"Четырехсторонняя встреча лидеров Армении, Франции, Германии и Евросовета пройдет, чтобы обсудить текущую ситуацию, обсудить, что ЕС может сделать, перспективы дальнейшей работы над нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, а также практические меры по продвижению и углублению повестки ЕС - Армения", - сказал он.

Ранее по прибытии на саммит ЕПС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что тоже проведет встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, чтобы обсудить поддержку Еревана.

В Испании на полях саммита ЕПС должна была состояться встреча лидеров Армении и Азербайджана. Как заявлял высокопоставленный представитель ЕС, имела место попытка организовать переговоры в формате "два плюс три" с участием Парижа, Берлина и Брюсселя.