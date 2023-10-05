На севере Ирана обнаружено новое нефтяное месторождение

На севере Ирана в провинции Голестан обнаружено новое нефтяное месторождение Хиркани. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр экономики и финансов Исламской Республики Эхсан Хандузи.

«Министерство нефти Ирана приложило немало усилий для того, чтобы открыть месторождение Хиркани, и эти старания принесли положительный результат, - приводит его слова агентство Tasnim. - На глубине 3 тыс. м были выявлены и подтверждены нефтяные запасы в размере не менее 27 млн баррелей».

5 июля министр нефти Ирана Джавад Оуджи на 8 Международном семинаре ОПЕК заявил, что исламская республика планирует увеличить добычу нефти и газа с учетом своих запасов и потребности мира в энергоресурсах. Он отметил, что Иран добывает нефть в объеме 3,8 млн баррелей в сутки и более 1 млрд куб. м газа.

Более 13% мировых запасов нефти расположено на территории Ирана. По данным ОПЕК, запасы страны составляют не менее 208,6 млрд баррелей. Основные районы добычи расположены в южных провинциях, крупнейшими из которых являются Южный Парс, Азадеган и Араш. Эти запасы оцениваются в 18 миллиардов, 9 миллиардов и 300 миллионов баррелей соответственно.