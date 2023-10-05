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Никол Пашинян получил приглашение выступить на пленарной сессии Европарламента

Никол Пашинян получил приглашение выступить на пленарной сессии Европарламента

Глава Европарламента Роберта Метсола пригласила премьер-министра Армении Никола Пашиняна выступить на пленарной сессии Европарламента.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

«Я встретилась с премьер-министром Николом Пашиняном сегодня в Гранаде и пригласила его выступить на пленарной сессии Европарламента», - сказал она на полях саммита Европейского политического сообщества.

Метсола не уточнила, когда именно Пашинян ожидается в Европарламенте, лишь отметила, «через несколько недель».

По мнению главы Европарламента, Армения нуждается в поддержке ЕС.

«Армения нуждается в нашей поддержке и помощи, чтобы справиться с нынешним гуманитарным кризисом, вызванным тем, что тысячи людей покинули Нагорный Карабах», - добавила она.


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