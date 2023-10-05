У Азербайджана не может быть территориальных претензий к Армении: Шарль Мишель

Глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал, что во время своего последнего разговора с президентом Азербайджана Алиевым он заявил, что у того «не может быть территориальных претензий к Армении», и потребовал гарантировать «взаимное признание Баку и Ереваном их территориальной целостности». «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

«Я говорил два дня назад с президентом Алиевым, и я ясно сказал ему, что у него не может быть территориальных претензий к Армении. Это должно быть сказано громко вслух и нужно гарантировать, что есть взаимное признание территориальной целостности (Армении и Азербайджана)», - сказал он по прибытии на саммит глав государств и правительств Европейского политического сообщества в Гранада.

«Я не намерен комментировать решение Алиева не приезжать в Гранаду здесь на людях, я все выскажу ему лично, что я об этом думаю», - добавил Мишель.

Глава Евросовета отметил, что посредничество ЕС между Арменией и Азербайджаном направлено на защиту интересов Евросоюза и продвижение европейских ценностей на Кавказе.

«Пока мы не начали это посредничество, мы не были особенно активны на Кавказе. Эти посреднические усилия Евросоюза означают, что мы защищаем наши интересы, мы продвигаем наши ценности в этом регионе», - заявил Мишель.