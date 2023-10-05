Евросоюз предоставит Армении помощь в размере более 25 млн €: Урсула фон дер Ляйен

Евросоюз выделит Армении помощь в размере более 25 миллионов €. Как передает «Арменпресс», об этом на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы выделили 5,2 млн €. Я скажу сегодня премьеру Армении [Николу Пашиняну], что мы счастливы удвоить эту сумму до €10,2 млн. И что мы даем еще €15 млн помощи для бюджета Армении», - цитирует ее агентство ТАСС.

Глава Еврокомиссии сообщила, что встретится с Николом Пашиняном в Гранаде и обсудит поддержку Армении.

«Конечно, Армения сыграет роль сегодня в дискуссиях. Я встречусь с премьером Армении в двухстороннем формате. Мы решительно поддерживаем Армению, поддержали и ее гуманитарные нужды. Мы обсудим, что еще можем сделать для Армении в этой сложной ситуации», - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС решительно осудил военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе и работает над восстановлением диалога между Баку и Ереваном и достижением мирного соглашения.