Боррель надеется, что в Брюсселе состоятся встречи Армении и Азербайджана

Евросоюз надеется, что власти Армении и Азербайджана смогут встретиться в Брюсселе и обсудить вопрос предотвращения развития конфликта в регионе. Как передает «Арменпресс», это заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

На саммите Европейского политического сообщества в Гранаде глава дипломатии ЕС заявил: «Жаль, что здесь нет Азербайджана, жаль, что Турции, главной страны, которая поддерживает Азербайджан, тоже нет. Поэтому мы не сможем говорить здесь о чем-то столь серьезном, как тот факт, что более 100 000 человек пришлось оставить свои дома».

Он добавил что, ЕС осуждает «акты военной силы для разрешения конфликтов. Я надеюсь, что в Брюсселе могут состояться встречи между Арменией и Азербайджаном, особенно для того, чтобы предотвратить дальнейшее развитие конфликта и политически стабилизировать Армению», - заключил Боррель.

Встреча лидеров Армении и Азербайджана должна была состояться в рамках саммита, проходящего в Испании, при посредничестве Франции, Германии и ЕС, однако президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать во встрече.