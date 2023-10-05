Время в Ереване: 11:07:36,   14 Октябрь 2023

Основой прочного мира между Баку и Ереваном должно стать соблюдение принципа территориальной целостности: Олаф Шольц

Основой прочного мира между Баку и Ереваном должно стать соблюдение принципа территориальной целостности: Олаф Шольц

Правительство Германии уверено, что конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха должен быть решен путем дипломатических переговоров, и отвергает путь военного насилия.

Как передает «Арменпресс», пресс-служба правительства Германии сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил это в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Алиевым.

Шольц отметил, что основой устойчивого мира между Баку и Ереваном должно стать сохранение принципа территориальной целостности.

Более того, он подчеркнул, что Германия полностью поддерживает усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля, направленные на достижение мирного урегулирования, путем переговоров с участием Армении, Азербайджана, Франции и Германии.

Шольц назвал визит миссии ООН в Нагорный Карабах 1 октября «позитивным шагом, который следует использовать для дальнейшей работы в этом направлении».


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]