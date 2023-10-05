Азербайджан должен обеспечить гарантии права людей на возвращение в Нагорный Карабах: Human Rights Watch

После массового и болезненного исхода необходимо сосредоточиться на переговорах с Азербайджаном о правах перемещенных лиц, в содействии которым правительства, участвующие в содействии, должны получить конкретные обязательства от президента Азербайджана по уважению, защите и реализации права на возвращение этнических армян в Нагорный Карабах.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Human Rights Watch.

По данным организации, за последние дни из Нагорного Карабаха бежали более 100 000 этнических армян, составляющих почти все нынешнее население региона. Human Rights Watch на границе с Арменией опросила 14 человек, 7 семей, бежавших из Нагорного Карабаха, а также гуманитарных работников, врачей, армянских служащих и представителей бывших властей Нагорного Карабаха. Организация отметила, что план реинтеграции жителей в Азербайджане должен определять, как будут соблюдаться права человека, особенно права этнических меньшинств, в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Азербайджан должен принять независимую миссию для международного мониторинга этих обязательств.

«Партнеры Азербайджана должны настоять на направлении международной миссии наблюдателей, чтобы публично сообщить об условиях, в которых находятся этнические армяне, оставшиеся в Нагорном Карабахе, и разоблачать нарушения прав человека, особенно нарушения, которые подрывают право этнических армян на возвращение в свои дома. Правительствам-партнерам следует также попросить власти Азербайджана предпринять существенные шаги для облегчения права на возвращение как для краткосрочных, так и для долгосрочных визитов», - говорится в заявлении.

«Партнеры Азербайджана должны послать недвусмысленный сигнал руководству страны, что, когда речь идет о праве на возвращение, они не потерпят пустой риторики и половинчатых шагов. Страх и недостаток доверия делают постоянное международное присутствие необходимым, чтобы право на возвращение было практическим, а не теоретическим», - заявил Хью Уильямсон, глава управления Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

Human Rights Watch отмечает, что президент Европейского совета Шарль Мишель поддержал серию переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Очередная встреча двух лидеров была запланирована на 5 октября 2023 года на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде, однако 4 октября азербайджанские СМИ сообщили, что Алиев в последний момент, на фоне визита министра иностранных дел Франции в Армению 3 октября и других событий, отказался от участия в саммите.

«В возможных будущих переговорах европейские лидеры должны подчеркнуть необходимость приверженности международному мониторингу прав человека и комплексной концепции прав человека в регионе, которая может способствовать возвращению людей. В интервью СМИ 3 октября Мишель призвал Азербайджан проявить добрую волю, уважать международное право и защищать права и безопасность всего населения, проживающего в Азербайджане, включая армян», - говорится в сообщении.

Human Rights Watch отмечает, что после открытия Лачинского коридора, люди начали бежать. Респонденты заявили, что покинули свои дома из-за страха и паники. Многие говорили, что девятимесячная де-факто блокада и зверства, совершенные азербайджанскими силами во время войны 2020 года, включая убийства и пытки мирных жителей, породили ужас и недоверие. Опрошенные люди подверглись испытаниям, которые длились несколько дней на перегруженной дороге Лачина, у многих не было необходимых вещей, которые они не смогли забрать с собой.

« Власти Азербайджана неоднократно заявляли, что права каждого человека в Нагорном Карабахе будут защищены, но такие заявления трудно воспринять на фоне ухудшения общей ситуации с правами человека в Азербайджане, месяцев тягот, десятилетий конфликта, и особенно безнаказанности за предполагаемые преступления в ходе военных операций азербайджанской стороны», - говорится в заявлении Human Rights Watch.

Большинство опрошенных людей заявили, что рассмотрят возможность возвращения в Нагорный Карабах, чтобы забрать свои вещи, если смогут сделать это под международной защитой. Один из них сказал, что рассмотрит возможность возвращения со своей семьей на более длительный срок, если Азербайджан позволит армянам жить там в качестве общины с армянскими школами, армянской церковью и своей администрацией.

Human Rights Watch считает, после отказа Алиева из переговоров в Гранаде ЕС, США и другие стороны, участвующие в посреднических переговорах, должны удвоить свои усилия, подчеркнув конкретные шаги, которые Азербайджан должен предпринять, чтобы позволить людям вернуться, будь то краткосрочные визиты для сбора вещей, посещение могил, сделки с недвижимостью или возвращение навсегда. А те, кто решит не возвращаться, должны получить компенсацию за свое имущество и иметь возможность забрать оставшееся имущество, а также иметь банковский счет для получения пособий или пенсии. Азербайджану следует также обеспечить защиту имущества перемещенных лиц от разграбления или другого ущерба.

«Азербайджан должен предоставить репатриантам доступ к армяноязычному образованию и дать конкретные гарантии, защищая гражданские, политические, религиозные и культурные права людей без дискриминации. Этническим армянам-беженцам должна быть предоставлена ​​вся необходимая информация и четкие инструкции о том, как возобновить свое проживание в Нагорном Карабахе и обеспечить свои права, включая право на собственность и социальное обеспечение. Будущие меры должны обеспечить этнический баланс в полиции и структурах местного самоуправления. В соответствии с международным гуманитарным правом, Азербайджан должен воздержаться от преследования людей за участие в военных действиях 1990-х и 2020-х годов. Последние несколько недель были ужасным временем для этнического армянского населения Нагорного Карабаха. Партнеры Азербайджана должны обеспечить, чтобы власти этой страны не превратили эту боль и потери в долгосрочную несправедливость», - говорится в заявлении Human Rights Watch.