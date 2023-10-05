Госдепартамент США подтвердил, что в Стамбуле была встреча сопредседателей Минской группы по вопросу Нагорного Карабаха

США, ЕС и России на встрече. прошедшей в Стамбуле 17 сентября, обсуждали актуальные гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге сообщил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

Он отказался назвать встречу «секретной», как ее назвало издание POLITICO, которое первым сообщило об этой встрече.

«Мы довольно регулярно общаемся с заинтересованными сторонами и собеседниками в регионе, а встреча 17 сентября в Стамбуле была проведена для рассмотрения особо актуальных гуманитарных вопросов и возможной доставки гуманитарной помощи в Нагорный Карабах. Вот о чем была эта встреча. Но в целом США по-прежнему глубоко вовлечены в эту ситуацию, и мы по-прежнему привержены поддержке сторон в достижении прочного мира на Южном Кавказе», - сказал Патель.

Он также подтвердил, что это была встреча сопредседателей Минской группы, и она прошла на рабочем уровне.

Первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США отказался сообщить подробности о встрече, но подчеркнул, что США по-прежнему озабочены ситуацией, в результате которой около 100 000 армян покинули Нагорный Карабах.

«Конечно, мы по-прежнему обеспокоены и внимательно следим за гуманитарными последствиями. Это и было одной из причин, по которой состоялась встреча», - отметилл первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США.

«Арменпресс» ранее передавал о сообщении POLITICO об этой встрече. POLITICO сообщил, что на встрече присутствовали спецпредставитель МИД России Игорь Ховаев, отвечающий за нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. От США был старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луис Боно, от ЕС - представитель в регионе Тойво Клаар.