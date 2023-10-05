Иран готов помочь Армении и Азербайджану в урегулировании конфликта путем диалога: Ибрагим Раиси

Президент Ирана Ибрагим Раиси любые геополитические изменения на Южном Кавказе считает неприемлемыми. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на агентство IRNA, об этом Раиси высказывался на встречах с официальными лицами Армении и Азербайджана.

В ходе переговоров с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном президент Ирана Раиси подчеркнул важность уважения территориальной целостности стран Южного Кавказа и заявил, что Иран готов сотрудничать в укреплении мира и безопасности в этом регионе.

Раиси также отверг любые геополитические изменения на Кавказе, назвав их опасными для стран региона.

На встрече со спецпредставителем президента Азербайджана Ильхама Алиева Халафом Халафовым он подчеркнул необходимость защиты прав армян в Нагорном Карабахе и заявил, что Иран готов помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта путем диалога.

Раиси заявил, что сохранение и укрепление стабильности на Кавказе зависит от сотрудничества стран региона, которые, по его мнению, сами способны решать региональные проблемы.

Он добавил, что присутствие внерегиональных стран, под любым предлогом, не приносит пользы странам региона и что геополитика региона должна оставаться неизменной.