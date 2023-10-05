Время в Ереване: 11:07:36,   2 Ноябрь 2023

Лига чемпионов УЕФА: ПСЖ проиграл, «Барселона» одержала победу

Лига чемпионов УЕФА: ПСЖ проиграл, «Барселона» одержала победу

Состоялись матчи второго тура групп E, F, G, H Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает «Арменпресс», «Селтик» в группе Е уступил «Лацио» со счетом 1:2, «Атлетико» одержал победу над «Фейеноордом» - 3:2.

В группе F ПСЖ проиграл «Ньюкаслу Юнайтед» со счетом 4:1, матч между «Боруссией» и «Миланом» завершился вничью - 0:0.

В группе G «Манчестер Сити» обыграл «Лейпциг» со счетом 1:3, матч между «Црвеной Звездой» и «Янг Бойз» завершился вничью - 2:2.

В группе H «Барселона» с небольшим перевесом разгромила «Порту», «Антверпен» уступил донецкому «Шахтеру» со счетом 2:3.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]