В Конгрессе США вновь призвали поддержать Армению и прекратить военную помощь Азербайджану

Недавно назначенный председатель Комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин выступил с заявлением, в котором подчеркнул необходимость поддержки Армении и переоценки сотрудничества в сфере безопасности с Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», сенатор Кардин отметил, что применив военную силу после ужасной почти годичной блокады, Азербайджану удалось взять под контроль Нагорный Карабах, «изгнав оттуда армянское население и пытаясь стереть его богатую историю».

«В то время как мир борется с систематической, преднамеренной кампанией этнической чистки Азербайджана, мы должны уделить приоритетное внимание поддержке насильственно перемещенных армян и привлечь Азербайджан к ответственности», - говорится в заявлении.

Председатель комиссии посчитал важным предпринять такие шаги, которые не позволили бы Азербайджану продвигаться в военном отношении и пытаться завоевать новые территории.

«Соединенные Штаты должны прекратить военную помощь Азербайджана до тех пор, пока он не остановит эту жестокую кампанию. Соединенные Штаты и международное сообщество также должны подтвердить свою приверженность документированию военных преступлений и зверств, а также продолжать поддерживать возвращение военнопленных, многих из которых Азербайджан все еще удерживает», - подчеркнул Бен Кардин.

Сенатор коснулся и намерений Азербайджана и Турции в отношении так называемого «зангезурского коридора».

«Наконец, мы должны проявить солидарность с армянским народом, особенно когда Азербайджан и Турция рассматривают возможность создания «зангезурского коридора». Нам необходимо увеличить гуманитарную помощь этническим армянам, которые покинули Нагорный Карабах. Соединенным Штатам также следует продолжать поддерживать демократические реформы, инициированные руководством Армении в последние годы, включая усилия по обеспечению прозрачности, эффективного управления и расширения экономического сотрудничества с Соединенными Штатами и Западной Европой», - заключил сенатор Кардин.