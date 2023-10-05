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Европейские индексы - 04-10-23

Европейские индексы - 04-10-23

МОСКВА, 5 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.10% и составил 15099.92 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 6996.73 пункта, британский FTSE снизился на 0.77% и составил 7412.45 пункта, а российский RTSI снизился на 0.24% и составил 991.35 пункта.


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