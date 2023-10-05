Цены на цветные металлы - 04-10-23

ЛОНДОН, 5 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 4 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.83% и составила 2271.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.25% и составила 7986.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.76% и составила 2134.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.78% и составила 18875.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.76% и составила 24275.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.88% и составила 2524.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.