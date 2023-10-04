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Министр обороны Республики Армения принял чрезвычайного и полномочного посла Франции

Министр обороны Республики Армения принял чрезвычайного и полномочного посла Франции

Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян 4 октября принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Оливье Декотиньи. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также другие вопросы безопасности.


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