Министр обороны Республики Армения принял чрезвычайного и полномочного посла Франции
Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян 4 октября принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Оливье Декотиньи.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также другие вопросы безопасности.
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