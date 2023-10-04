Министр обороны Республики Армения принял чрезвычайного и полномочного посла Франции

Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян 4 октября принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Оливье Декотиньи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также другие вопросы безопасности.