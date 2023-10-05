Нет оснований для закрытия ААЭС: мнение специалиста по ядерной безопасности, высказанное в ответ на требование Турции

Нет никаких оснований для закрытия ААЭС, и с точки зрения сейсмической безопасности она соответствует всем требованиям. В этом в разговоре с «Арменпресс» заверил исполняющий обязанности председателя Комитета по регулированию ядерной безопасности Армении Хачатур Хачикян.

Хачикян заверил, что уровень безопасности на данный момент вполне достаточен для безопасной работы АЭС. Ведутся работы и по дальнейшему повышению уровня безопасности.

«Турция уже не впервые пытается манипулировать фактом продолжения эксплуатации АЭС, она регулярно говорит об этом, это ее право, но вопрос закрытия или не закрытия АЭС выходит за рамки ее правомочности», - сказал он. АЭС находится под юрисдикцией государства, эксплуатирующего ее, что признала даже комиссия по приему заявок меджлиса Турции», - подчеркнул Хачикян.

Армения и Турция - страны, ратифицировавшие Конвенцию о ядерной безопасности. Согласно требованиям этой конвенции, государства-члены, в том числе и Армения, представляют в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отчеты о состоянии ядерной безопасности в стране, которые подвергаются экспертной оценке других государств-членов, выявляются проблемы, задаются вопросы. Хачатур Хачикян заверил, что Армения до сих пор давала исчерпывающие ответы на все представленные вопросы и проблемы.

«Результаты экспертного наблюдения обобщаются в отчете, где указано, какие меры должно реализовать государство, и их реализация представляется в следующий отчетный период. Нет такой меры, которая была бы не под силу нашему государству, или мы отказались бы ее реализовывать. Меры, которые возможно осуществить в короткие сроки, осуществляются в течение следующего отчетного периода. Для долгосрочных мер разрабатывается дорожная карта, и мы работаем над их реализацией», - представил и. о. председателя комитета.

В рамках программ технического сотрудничества между Международным агентством по атомной энергии и Республикой Армения МАГАТЭ оказывает профессиональную и техническую поддержку, направленную на развитие инфраструктуры и повышение уровня ядерной безопасности.

Для продления проектного срока эксплуатации ААЭС проведено множество работ, направленных на повышение безопасности: системные модификации и модернизация. К процессу рассмотрения обоснования безопасности, полученного в рамках продления срока эксплуатации, были привлечены не только специалисты Комитета по регулированию ядерной безопасности, но и международные эксперты. При принятии решений учитываются и мнения международных экспертов.

«В рамках аварийной готовности в любой стране, эксплуатирующей атомную электростанцию, проводятся определенные мероприятия: разработка плана действий в чрезвычайных ситуациях, проведение противоаварийных учений, запасы йодных таблеток, необходимых жителям населенных пунктов, пострадавших при аварии. Это обязательное требование. В Армении регулярно проводятся подобные учения, имеется запас йодных таблеток, которые в случае необходимости следует раздать жителям населенных пунктов вблизи АЭС», - сказал он.

Касаясь вопроса сейсмической безопасности, Хачикян подчеркнул, что Армянская АЭС, спроектированная в соответствии с нормативными требованиями Советского Союза, имеет достаточно большие запасы прочности.

«Хотя она была разработана для более низких сейсмических колебаний, с момента перезапуска в 1995 году станция регулярно подвергалась переоценке сейсмической безопасности. В результате наша АЭС соответствует всем современным требованиям. Повторная оценка показала, что критически важные для безопасности системы АЭС выдерживают колебания силой до 0,35 g (ускорение свободного падения). Мы попросили провести повторную оценку и модернизацию этих систем безопасности, чтобы гарантировать, что они смогут выдержать колебания силой 0,42 g. Задача переоценки возникла после стресс-теста, проведенного после аварии на АЭС «Фукусима», - отметил Хачикян.

Ранее стало известно, что Турция обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с требованием остановить эксплуатацию Армянской АЭС.

Анна Григорян