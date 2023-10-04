Время в Ереване: 11:07:36,   20 Октябрь 2023

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-10-23

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-10-23

ЕРЕВАН, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 4 октября, курс доллара США вырос на 15.69 драмa и составил 429.14 драм. Курс евро вырос на 17.64 драмa и составил 450.73 драм. Курс российского рубля вырос на 0.14 драмa и составил 4.31 драм. Курс британского фунта вырос на 21.75 драмa и составил 520.29 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 778.42 драмa и составила 25144.65 драм. Цена серебра выросла на 3.11 драмa и составила 290.50 драм.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]