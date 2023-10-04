Иран - одна из трех стран, обладающей интеллектуальной системой наведения баллистических ракет: глава КСИР

Иран является одной из трех стран в мире, обладающих интеллектуальной системой наведения баллистических ракет. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами.

«Система интеллектуального наведения баллистических ракет - это крайне сложная технология, и ею обладают лишь три государства во всем мире, в том числе Иран. Это показывает прогресс нашей страны, хотя нашим противникам это не нравится», - сказал он.

Хосейн Салами также рассказал об успехах страны в сфере производства БПЛА.

«Кроме того, мы добиваемся успехов в сфере производства беспилотников. Наши БПЛА способны поражать суда на расстоянии в несколько тысяч километров при помощи искусственного интеллекта, и мы даже можем определить ущерб, который они нанесли кораблю», - подчеркнул командующий КСИР.

3 октября Вооруженные силы Ирана представили новый беспилотный летательный аппарат «Kaman-19», который может использоваться как средство радиоэлектронной борьбы и способен находиться в воздухе не менее суток. Новый беспилотный летательный аппарат был представлен в рамках военных учений, прошедших в Исламской Республике, в ходе которых отрабатывались полеты беспилотных летательных аппаратов и их координация при выполнении боевых задач.