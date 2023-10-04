Лига чемпионов УЕФА: «Интер» одержал победу с небольшим счетом: результаты остальных матчей

В Лиге чемпионов УЕФА состоялись матчи второго тура группового этапа.

Как передает «Арменпресс», в группе А «Копенгаген», приняв дома «Баварию», уступил со счетом - 1:2, «Манчестер Юнайтед» уступил «Галатасараю» со счетом 2:3.

В группе B «Ланс» оказался сильнее «Арсенала», итог игры - 2:1, матч «ПСВ Эйндховен» - «Севилья» завершились вничью - 2:2.

В группе С «Унион Берлин» проиграл «Браге» (2:3), «Наполи» уступил дома «Реалу» со счётом 2:3.

В группе D «Зальцбург» пропустил два мяча «Реала Сосьедада», счет - 0:2, «Интер» с небольшим перевесом обыграл «Бенфику».