Кристине Григорян назначена главой Службы внешней разведки
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о назначении Кристине Григорян главой Службы внешней разведки. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сайт e-gov
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 16:17 Член Сената Канады призывает не оставлять без внимания армянский народ
- 15:54 В результате израильских атак число жертв в Газе достигло 3785 человек. МЗ Палестины
- 15:38 Число заложников, удерживаемых движением ХАМАС, достигло 210 человек
- 15:25 Германия выделит еще € 200 млн на восстановление Украины
- 15:16 В Ереване стреляли по автобусу маршрута №18
- 14:46 Палестинский лидер потребовал немедленного открытия гуманитарных коридоров в Газе
- 14:35 КПП «Рафах» был закрыт после пропуска 20 грузовиков с гумпомощью
- 14:13 В ближайшие дни температура воздуха в республике постепенно повысится на 2-4 градуса
- 13:49 ANCA призвал следующего посла США в Израиле помочь остановить продажу оружия Азербайджану
- 13:47 Атака ХАМАС направлена на разрыв отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Байден
- 13:18 По подозрению в совершении преступных действий перед представительством НК арестованы 10 человек
- 12:50 США и Израиль обсуждают создание временного правительства в Газе. Bloomberg
- 12:23 Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности
- 12:14 С начала боевых действий между Израилем и ХАМАС погибли 22 журналиста
- 12:00 24 октября СБ ООН проведет заседание по вопросу ближневосточного урегулирования
- 11:53 Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном ожидается в этом году
- 11:47 КПП «Рафах» открыт для доставки гуманитарной помощи населению Газы
- 11:30 На территории РА автодороги проходимы
- 11:22 Европейские индексы - 20-10-23
- 11:20 Американские индексы снизились - 20-10-23
- 11:19 Цены на цветные металлы - 20-10-23
- 11:18 Цены на драгоценные металлы выросли - 20-10-23
- 11:17 Цены на нефть снизились - 20-10-23
- 11:15 «Гражданский договор» подвел итоги выборов в Совет старейшин Еревана
- 11:02 В Западной епархии США состоялось III собрание духовенства
04:11, 15.10.2023
3021 просмотров Госдеп опровергает приписываемое Блинкену заявление о возможном вторжении Азербайджана в Армению
14:32, 16.10.2023
2720 просмотров Сотрудник авиационной безопасности аэропорта «Звартноц» спас жизнь пассажира
15:09, 17.10.2023
2428 просмотров Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте
13:48, 15.10.2023
1605 просмотров В ожидании мира, дома и работы… из Мартакерта до Армении семья с 6 детьми добралась на «Урале»
15:02, 14.10.2023
1431 просмотров Палестина поможет эвакуации россиян из Сектора Газа. Посол Палестины в России