Время в Ереване: 11:07:36,   21 Октябрь 2023

Кристине Григорян назначена главой Службы внешней разведки

Кристине Григорян назначена главой Службы внешней разведки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о назначении Кристине Григорян главой Службы внешней разведки. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сайт e-gov


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]