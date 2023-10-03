Госминистр, главы МВД и СНБ Нагорного Карабаха находятся в Армении

Государственный министр Нагорного Карабаха Артур Арутюнян, министр внутренних дел Нагорного Карабаха Карен Саркисян и глава Службы национальной безопасности Нагорного Карабаха Арарат Мелкумян уже несколько часов находятся в Армении.

Госминистр Нагорного Карабаха Артур Арутюнян подтвердил эту информацию в беседе с Арменпресс, добавив, что они сегодня прибыли в Армению.

Ранее азербайджанские СМИ распространили новость об «аресте» бывших президентов Нагорного Карабаха Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна, а также спикера Национального собрания Давида Ишханяна. По всей вероятности, речь идет об очередном незаконном похищении должностных лиц Нагорного Карабаха.