Госминистр, главы МВД и СНБ Нагорного Карабаха находятся в Армении
18:31, 3 Октябрь 2023
Государственный министр Нагорного Карабаха Артур Арутюнян, министр внутренних дел Нагорного Карабаха Карен Саркисян и глава Службы национальной безопасности Нагорного Карабаха Арарат Мелкумян уже несколько часов находятся в Армении.
Госминистр Нагорного Карабаха Артур Арутюнян подтвердил эту информацию в беседе с Арменпресс, добавив, что они сегодня прибыли в Армению.
Ранее азербайджанские СМИ распространили новость об «аресте» бывших президентов Нагорного Карабаха Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна, а также спикера Национального собрания Давида Ишханяна. По всей вероятности, речь идет об очередном незаконном похищении должностных лиц Нагорного Карабаха.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | En Français | Español | AMP Версия