Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь 2023

Госминистр, главы МВД и СНБ Нагорного Карабаха находятся в Армении

Госминистр, главы МВД и СНБ Нагорного Карабаха находятся в Армении

Государственный министр Нагорного Карабаха Артур Арутюнян, министр внутренних дел Нагорного Карабаха Карен Саркисян и глава Службы национальной безопасности Нагорного Карабаха Арарат Мелкумян уже несколько часов находятся в Армении.

Госминистр Нагорного Карабаха Артур Арутюнян подтвердил эту информацию в беседе с Арменпресс, добавив, что они сегодня прибыли в Армению.

Ранее азербайджанские СМИ распространили новость об «аресте» бывших президентов Нагорного Карабаха Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна, а также спикера Национального собрания Давида Ишханяна. По всей вероятности, речь идет об очередном незаконном похищении должностных лиц Нагорного Карабаха.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]