Из Нагорного Карабаха в Армению переехали 100 625 вынужденных переселенцев

По состоянию на 16:00 3 октября в Армению из Нагорного Карабаха переехали 100 625 вынужденных переселенцев.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян на пресс-конференции, состоявшейся 3 октября в гуманитарном центре.

Количество транспортных средств составило 21 191. «Зарегистрировались 91 918 человек», - сказала Багдасарян.

«Если, по каким-либо причинам, вынужденно переселенным лицам не удалось зарегистрироваться по прибытии, необходимо обратиться в общественные центры. Такие центры действуют более чем в 60 населенных пунктах. Регистрация необходима для того, чтобы вынужденные переселенцы могли быть включены в различные социальные программы, реализуемые государством», - сказала Багдасарян.

Она напомнила, что две программы уже стартовали. Одна касается предоставления единовременной суммы в 100 000 драмов, которая будет выделена каждому лицу, насильственно перемещенному из Нагорного Карабаха в результате военных действий, другая - возмещения за аренду квартир, которое выделяется лицам, не имеющим недвижимость в Республике Армения. Каждому человеку предоставляется 40 000 драмов и 10 000 драмов на оплату коммунальных услуг.

С 19 сентября Азербайджан начал широкомасштабное нападение на Нагорный Карабах, нанося удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Были убиты и ранены и гражданские лица. 20 сентября власти Республики Арцах приняли предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня. Вынужденно перемещенные лица из Нагорного Карабаха переезжают в Армению.